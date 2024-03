Er is maar één naam die de grote verrassing in de selectie van Domenico Tedesco kan zijn

Op 14 maart aanstaande, over iets meer dan een week, zal Domenico Tedesco zijn selectie bekendmaken voor de vriendschappelijke wedstrijden in Ierland en Engeland. Er zullen weinig verrassingen zijn, maar een nieuwkomer verdient duidelijk een kans.

We weten het, Domenico Tedesco zal niet experimenteren tijdens het komende internationale window. De bondscoach van de Rode Duivels was hierover heel duidelijk een maand geleden bij Het Nieuwsblad: "We hebben geen tijd om te experimenteren, we zullen daar naartoe gaan met de best mogelijke kern". Misschien een kleine domper voor sommigen die nog steeds hoopten hun kans te krijgen.

Maar Tedesco laat toch een kleine opening: "de best mogelijke kern" impliceert dat als een speler onmisbaar blijkt te zijn, hij zal worden opgeroepen. Aanvallend is er niet echt plaats voor verrassingen: Lukaku, Batshuayi, Openda, De Ketelaere, Trossard, Bakayoko, Doku, ze zouden er allemaal bij moeten zijn. Op het middenveld is er op zijn slechtst onzekerheid (Keita? Vermeeren? Vranckx?), maar we zien niet echt een nieuwkomer binnenkomen.

Koni De Winter lijkt onmisbaar

In de verdediging is het een ander verhaal. Tijdens de laatste interlandbreaks waren er twee spelers aanwezig die sindsdien een veel moeilijkere periode doormaken: Ameen Al-Dakhil en Zinho Vanheusden. Er is geen noodzaak om terug te komen op de kritiek die elke 3 maanden terugkomt over Wout Faes, of de smeekbeden die nog vaker voorkomen (vooral in het noorden van het land) voor de terugkeer van Toby Alderweireld in de selectie.

Kortom: de Belgische centrale verdediging zou wel wat talent kunnen gebruiken zoals Koni De Winter, een basisspeler die constant vooruitgang boekt bij Genoa. De voormalige sterkhouder van de beloften was vorig jaar november al opgeroepen, maar een ongelukkige neusfractuur hield hem weg van de A-ploeg.

Deze keer zou hij zijn eerste selectie met de Rode Duivels niet moeten mislopen. Tedesco heeft altijd wel een verrassing uit zijn hoed getoverd sinds zijn aantreden, zelfs als het onwaarschijnlijk leek. Als Ierland en Engeland de generale repetitie zijn voor het EK 2024 en het tijd is om de basisspelers op te stellen, is dit internationale window duidelijk meer geschikt voor last-minute integratie dan de interlandbreak vlak voor het EK, dat dan voorbehouden zal zijn aan de 23 spelers voor het EK.