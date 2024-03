Maxim De Cuyper kent zijn straf na duw aan scheidsrechter

Maxim De Cuyper heeft zijn sanctie ontvangen. Hij wordt voor drie matchen geschorst.

Maxim De Cuyper kreeg rood in de match tegen Union SG. Hij gaf de scheidsrechter toen een duw. Volgens La Dernière Heure riskeerde hij een schorsing van vier speeldagen, waarvan twee effectief en ook een boete.

Volgens Pieter-Jan Calcoen van Het Nieuwsblad heeft De Cuyper nu bevestiging van zijn sanctie gekregen. Hij wordt voor drie wedstrijden geschorst, waarvan twee effectief.

Dat betekent dat De Cuyper de laatste twee wedstrijden van de reguliere competitie niet kan meespelen met Club Brugge. Tegenstanders zijn OH Leuven en STVV in deze wedstrijden.

Club Brugge heeft nog de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen deze sanctie, maar of de club dat zal doen is maar zeer de vraag. Als blauwzwart de sanctie aanvaardt, dan kan De Cuyper weer meedoen in de eerste wedstrijd van de play-offs.