Peter Vandenbempt hard voor topclub: "Hun ronduit slechte seizoen hebben ze vooral aan zichzelf te danken"

KRC Genk beleeft niet zijn beste seizoen momenteel. De Limburgers verloren afgelopen weekend met 0-3 van Club Brugge, dat in een dip zat.

Heel het seizoen lijkt een beetje mislukt bij de Limburgers. Het Europese avontuur liep helemaal niet zoals het hoorde, en nu wordt het nog knokken voor de Champions Play-offs. Vaak had de club wel wat pech, maar daar mag de schuld niet op gestoken worden volgens Peter Vandenbempt.

"Het ronduit slechte seizoen van Genk hebben de Limburgers toch vooral aan zichzelf te wijten", stelt hij bij Sporza. "Het ongelofelijke gepruts in de zomer in de Europese voorrondes bijvoorbeeld, een bekernederlaag bij godbetert KV Oostende, 5 thuiswedstrijden op 14 gewonnen in de competitie..."

"Dat je dan toch nog in aanmerking komt voor de top 6, heeft er ook mee te maken dat andere, betere clubs het ook niet goed doen. En dat vlotte voetbal met veel kansen dat we zeker de eerste maanden hebben gezien, is in het nieuwe kalenderjaar toch veel minder te zien", besluit Vandenbempt.