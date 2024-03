Philippe Albert waarschuwt Anderlecht voor Play-offs: "Dat zou de fans niet tevreden stellen"

Anderlecht is dit seizoen enorm goed bezig. Paars-wit is zeker van de Champions Play-offs en volgen in het spoor van Union SG.

Philippe Albert liet zich uit over de huidige situatie van paars-wit. Hij weet dat het de laatste jaren wat moeilijker ging. "Het Anderlecht van vroeger, wanneer de tegenstanders naar ginder trokken, vroegen ze zich af hoeveel doelpunten ze zouden tegen krijgen. De laatste jaren is het moeilijker geworden", vertelde hij bij het RTBF-programma La Tribune. Toch ziet Albert dat het beter gaat nu. "Maar er zijn delen van wedstrijden waar Anderlecht echt goed is. Ik wil graag het goede werk van Brian Riemer benadrukken. Dit jaar heeft hij een groep bij elkaar gebracht." Toch waarschuwt Albert paars-wit. "Wees voorzichtig, een seizoen zonder resultaat zou de fans niet tevreden stellen", gaat hij verder. "Het zou gezien worden als een mislukking." "Ze moeten ook oppassen voor zwakke periodes tijdens PO1. Elke ploeg kan iedereen verslaan, zelfs als we Play-off 1 hebben met KV Mechelen en Cercle Brugge."