Union-revelatie Noah Sadiki doet verrassende uitspraak over ex-club RSC Anderlecht

Wellicht had Anderlecht op het moment dat het Noah Sadiki liet gaan niet gedacht dat hij bij Union zo snel zou ontbolsteren. Nu lijkt het erg waarschijnlijk dat de titel straks naar één van deze twee Brusselse clubs gaat.

Het moet voor Sadiki wel bijzonder zijn om nu een titelstrijd uit te vechten met Anderlecht. "Elke keer kijkt iedereen naar wat de ander gaat doen. Ik kijk naar Anderlecht als één van de andere ploegen in de competitie. Dat betekent niet dat ik hoop dat ze verliezen."

Een verrassende stelling toch wel, want elk puntenverlies van de concurrent is uiteraard uitstekend nieuws voor Union. "Zij doen wat ze moeten doen. Als je het mij vraagt zijn wijzelf onze grootste tegenstander", verklaart de 19-jarige middenvelder.

Sadiki en Union kijken vooral naar zichzelf

Sadiki is dus optimistisch gestemd over de titelkansen van Union, maar waarschuwt zijn ploegmaats tegelijkertijd. "Als wij geen honderd procent zijn, kunnen we daar een prijs voor betalen."