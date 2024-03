BAS zorgt meteen ook voor oplossing voor wirwar aan procedures en ontmoedigt ploegen om juridisch in te grijpen

De uitspraak van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport behelst heel wat meer dan enkel het niet herspelen van de matchen waarvoor een procedure is aangespannen. Het BAS heeft meteen ook te kennen gegeven dat enkel zij bevoegd zijn om te oordelen én dat het vrij nutteloos is om te procederen.

De motivatie van het BAS is als volgt: “Het feit dat de VAR geen oog heeft gehad voor de spelers van Anderlecht maakt geen fout uit tegen de spelregels, maar betreft een onzorgvuldigheid in de beoordeling van een welbepaalde spelsituatie", klonk het bij het BAS.

"Niet alleen is dit een feitelijke beoordeling, maar wanneer de VAR dit advies dan meegeeft aan de hoofdscheidsrechter en deze laatste volgt dit, is dat ook zijn finale beslissing over een spelfeit. En valt er hier nergens een inbreuk tegen de spelregels te weerhouden.”

“Het loutere feit dat de beoordeling van deze specifieke spelfase foutief was, doet geen afbreuk aan het feit dat dit een beoordeling blijft met betrekking tot een spelfeit.”

BAS maakt zaken duidelijk voor toekomst

Dit betekent dat een beoordeling van een spelfeit - zelfs als die foutief is - niet kan betwist worden eens de hoofdscheidsrechter er zijn definitief oordeel heeft over gegeven.

Het BAS haalde ook het menselijk aspect aan. Scheidsrechters zijn geen robots die geen fouten kunnen maken. Door daarop te hameren, laten ze de clubs ook weten dat hun oordeel in de toekomst eenzelfde uitkomst zal hebben bij soortgelijke fases.

Disciplinaire Raad onbevoegd en was eerder fout door te oordelen

Als laatste zeggen ze ook dat enkel zij bevoegd zijn om uitspraak te doen als clubs niet akkoord zijn met een beslissing van het Referee Department. Waarom? Omdat het Referee Department een onafhankelijke instantie is, niet gelieerd aan de KBVB. De voetbalbond heeft geen zeggenschap over het PRD.

De Disciplinaire Raad van de KBVB en de Evocatiecommissie zijn dus niet bevoegd om er over te oordelen. De Disciplinaire Raad maakte de fout door te denken dat het Bureau Arbitrage en het PRD dezelfde instantie zijn, maar dat is een oud departement van de KBVB.