Eindelijk weer eens een nieuwe voetbaltempel in België? Topclub krijgt dan toch goed nieuws en gesprekken vorderen

Een nieuw voetbalstadion bouwen in België... Iedereen weet intussen wel wat een calvarietocht dat betekent voor de initiatiefnemers. Vraag maar eens aan Club Brugge, waar ze al meer dan een decennium aan het proberen zijn. Maar bij Union SG zou het wel wat vlugger kunnen gaan.

Er zijn al lang gesprekken aan de gang tussen de club, de gemeente Vorst en het Brussels Gewest. Die gaan nu de goeie kant uit en de locatie is duidelijk: de Bemptsite.

Dat ligt in vogelvlucht op ongeveer drie kilometer van het huidige Joseph Mariënstadion, dat uiteraard niet meer voldoet aan de moderne eisen. Union is al twee jaar op rij moeten uitwijken voor zijn Europese matchen.

Eerst naar Leuven, dit seizoen naar Anderlecht. Ze lopen zo enorm veel inkomsten mis en daar willen ze zo snel mogelijk verandering in brengen. Intussen verliepen de gesprekken constructief en is er een akkoord in de maak.

Dat zou zelfs heel vlug kunnen gebeuren. Er is ook al een mobiliteitsstudie verricht en afgerond. Het mobiliteitsplan is dus zo goed als klaar.

Union hoopt volgens Het Nieuwsblad nog steeds om de stedenbouwkundige vergunning voor de zomer te kunnen indienen.