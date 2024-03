Genkse supportersfederatie reageert met bijzonder boze open brief op beslissing: "Gedegouteerd" en "Failliet van VAR en Belgisch voetbal"

Het OSV KRC Genk, de overkoepelende supportersfederatie van de Limburgers, heeft in een open brief gereageerd op de gebeurtenissen rond de wedstrijd Anderlecht-Genk. "Dit betekent het failliet van de VAR en mogelijk zelfs het Belgisch voetbal!"

Beste Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en vertegenwoordigers van de pers, Beste mede-supporters,

Het is met een diep gevoel van ontgoocheling, verbazing en boosheid dat wij, OSV KRC Genk, deze open brief schrijven naar aanleiding van het recente vonnis van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) betreffende de wedstrijd RSC Anderlecht-KRC Genk op 23 december 2023.

Het BAS heeft besloten dat de wedstrijd niet wordt herspeeld, en wij, net als onze geliefde club, reageren ontgoocheld. Wat ons echter nog meer verontrust, is de manier waarop de gebeurtenissen omtrent deze zaak zich hebben ontvouwd. Wij voelen ons daarom niet alleen ontgoocheld maar bovenal gedegouteerd door de gang van zaken en de beargumentering van de uitspraak.

Op sociale media en in de pers worden wij, onze club en haar supporters, weggezet als jankers en calimero’s die niet tegen hun verlies kunnen. Velen die aanvankelijk stelden dat de wedstrijd moest worden herspeeld vanwege flagrante schendingen van de spelregels, draaiden in de afgelopen weken hun standpunt om en veroordelen onze club. Deze tegenstrijdige reacties versterken onze bezorgdheid over de integriteit van het Belgische voetbal.

Wij hebben waargenomen hoe de KBVB zich lijkt te positioneren tegen haar eigen bondsorganen, en dit verontrust ons diep. Jullie verwijten onze club dat wij de doos van de Pandora zouden geopend hebben indien de wedstrijd herspeeld had moeten worden. Wel, wij stellen vandaag dat de doos van Pandora nu echt is geopend, en wij vrezen dat dit het failliet van de VAR en mogelijk zelfs het Belgische voetbal betekent.

Wij stellen dat de doos van Pandora nu echt is geopend

Immers, de onkunde van ons scheidsrechterlijk korps wordt vandaag met de mantel der liefde bedekt door het rechtsorgaan. Deze uitspraak van het BAS lijkt een vrijbrief te zijn voor verdere incompetentie, waarbij beslissingen die overduidelijk fout zijn, achteraf worden goedgepraat.

Wij stellen vandaag vast dat alleen het Referee Department zich kan uitspreken, en het lijkt onwaarschijnlijk dat zij hun eigen scheidsrechters openlijk zullen tegenspreken. Dit plaatst ons overgeleverd aan willekeur en onrechtvaardigheid.

Het BAS gaat zelfs nog een stap verder door de modale voetbalsupporters te kijk te zetten in hun betoog. Immers, “Het is al te gemakkelijk om achteraf commentaar en kritiek te geven, na de beelden verschillende malen te herbekijken en liefst dan nog in slow motion, vanuit zijn of haar zetel” lezen wij in het vonnis. Wij worden met andere woorden als supporters gevraagd om te zwijgen en toe te kijken hoe onze mooie sport langzaam wordt vernietigd. Dit is onacceptabel.

In een eerdere open brief, opgesteld in samenwerking met de Belgian Supporters, hebben wij aangedrongen op het serieus nemen van de stem van de supporters als het kloppende hart van het voetbal. Vandaag voelen wij echter dat onze stem opnieuw wordt genegeerd en dat wij monddood worden gemaakt.

Het is tijd om de supporters serieus te nemen

Maar laten wij één ding duidelijk maken: het voetbal leeft bij gratie van de supporters. Zonder supporters is er geen voetbal, en zonder supporters zullen de nieuwe TV-contracten waardeloos zijn. Als jullie dat willen, doe dan vooral zo verder.

Wij gaan in deze brief niet pleiten voor een andere rechtsbeslissing of een andere vervolgactie van onze club. “Het is wat het is” zoals een trainer van een andere club recent verkondigde, maar dat betekent niet dat we ermee eens zijn. Deze brief is wel een duidelijke roep naar transparantie en het herstel van de integriteit van het Belgische voetbal. Daar verwachten we van u, beste KBVB, duidelijke en snelle actie. Daar verwachten we van u, beste pers, correcte en neutrale berichtgeving die dit kritisch durft te benaderen.

En het is tijd om de supporters serieus te nemen en te erkennen als de ziel van het voetbal. Want beste mede-supporters, vandaag overkomt het ons, maar morgen (en het is enkele clubs in de afgelopen weken al overkomen) kan het ook uw club treffen. Hopelijk spreken we dan als 1 stem om onze mooie sport te beschermen. Wij als KRC Genk-supporters zullen ons verenigen en de club kan op onze steun blijven rekenen, misschien nu meer dan ooit tevoren.

Met sportieve groet, OSV KRC Genk