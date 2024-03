Is dit dé oplossing tegen het eindeloze tijdrekken en blessures veinzen?

Het was een opvallende statistiek in Extra Time vorige week. De wedstrijden van Cercle Brugge duren eigenlijk nooit echt lang als we kijken naar reële speeltijd. Bij Club Brugge is dat veel meer, maar ook het gemiddelde ligt niet echt hoog.

De matchen van Cercle Brugge zouden volgens de cijfers van Extra Time ongeveer 49 minuten effectieve speeltijd bedragen. Bij Club Brugge zou dat in totaal niet minder dan 56 minuten zijn. Het gemiddelde bedraagt zo'n 52 à 53 minuten in de Jupiler Pro League. Het CIES kwam ondertussen met een rapport over de gele kaarten, rode kaarten en ook de blessuretijd die wordt bijgerekend. Voor de Jupiler Pro League kwamen ze daarbij uit bij 9 minuten en 8 seconden extra tijd. Daarmee staat de Belgische competitie nog ver van de Qatarese, waarbij er bijna veertien minuten extra tijd zijn. Naar een systeem van effectieve speeltijd? Aan de andere kant van het spectrum is er bijvoorbeeld de Slowaakse en Finse competitie, waar we gemiddeld genomen maar zes minuten extra tijd hebben. Dat is toch nog fel minder dan de Jupiler Pro League dus. Met gemiddeld 52 minuten effectieve speeltijd op 90 minuten is de Belgische competitie ook op dat gebied vrij gemiddeld te noemen. En dus is de vraag: moet er niet naar de toekomst toe iets gaan veranderen aan het systeem? Een mogelijkheid die hier en daar al werd geopperd is die van de effectieve speeltijd. Denk aan het basketbal, ijshockey en diverse andere sporten waar de tijd wordt stilgezet op het moment dat de bal niet in het spel is. Op die manier zou elke keer er een blessurebehandeling is, er geen voordeel meer zijn voor een bepaalde ploeg. Ook 'traag' wisselen heeft geen enkele zin meer. Met een effectieve speeltijd van bijvoorbeeld 60 minuten (twee helften van een halfuur) zouden de meeste mannenwedstrijden wel langer duren dan nu. Wat denken jullie? Ook jullie mening telt deze week! Laat het ons weten in de reacties hoe jullie het allemaal zien!

Effectieve speeltijd, een goed idee? Neen, het huidige voetbal heeft net zijn charme in het tijdwinnen 12% Ja, twee maal een halfuur zou ideaal zijn 82% Ja, twee keer 25 minuten zou ideaal zijn 0% Andere mening (laat in reacties weten wanneer!) 6%