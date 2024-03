Nu ook speler van Patro Eisden Maasmechelen in nationale selectie

Eind maart komen er weer interlands aan. Domenico Tedesco heeft voor de Rode Duivels nog geen selectie bekendgemaakt, maar enkele andere landen deden dat al wel.

Eerder deze week raakte al bekend dat bij Lierse K. Maxim Kireev werd opgeroepen voor Wit-Rusland. De 19-jarige werd in Brussel geboren maar draagt de dubbele nationaliteit.

Nu ziet nog een Challenger Pro League-club een speler opgeroepen worden. Bij Patro Eisden Maasmechelen verkondigen ze trots dat Anis Hadj Moussa opgeroepen werd voor de nationale ploeg van Algerije.

Hij was tot begin vorige maand actief in de Challenger Pro League, maar wordt nu voor een korte periode verhuurd aan Vitesse. In juni keert hij terug naar Limburg.