Vincent Mannaert vertelt hoe Club Brugge naast Erling Haaland greep: "Toen begon de miserie..."

Erling Haaland schittert bij Manchester City bijna ieder weekend op het veld. Voor hij naar Engeland trok, speelde de spits nog bij RB Leipzig, Dortmund, Molde en Bryne.

Club Brugge neemt het deze donderdag op tegen Molde, één van de ex-clubs van Haaland. En ook de club waar blauw-zwart hem gescout zou hebben in 2018. "Op clubniveau vorderden de gesprekken goed", vertelde Club Brugge-CEO Vincent Mannaert bij Het Nieuwsblad.

"Wij zouden ongeveer vijf miljoen euro betalen aan Molde, wat toen veel geld was. We praten over 2018, hé. Zeker omdat Haaland nauwelijks achttien jaar was én hij niet eens vast in de ploeg stond bij Molde. Hij speelde toen nog vaak met het tweede elftal, waar onze scouts hem op zijn zestiende hadden ontdekt. We zagen zijn potentieel. En ook de referentiecheck bij Rune Lange was dik in orde", gaat hij verder.

"We waren dus bereid door te duwen. En zetten alles op alles om na Molde ook de speler te overtuigen. De vader van Haaland kwam op bezoek in Brugge, samen met de toenmalige agent. Het zat goed, de volgende stap was dat Erling zelf zou afkomen. Maar dan…"

Toen kwam Mino Raiola langs. De onlangs overleden makelaar maakte het voor blauw-zwart heel wat moeilijker.

"Mino zei: ‘Vanaf nu ben ík de begeleider van Erling Haaland.’ Ik heb dat gecheckt, het bleek te kloppen. En toen begon de miserie. Want Mino stelde waanzinnige financiële eisen – ook in naam van de papa. Hij wilde dertig procent op alle toekomstige transfersommen, anders ging de overeenkomst niet door", vertelt Mannaert.

"Voor ons was dat niet bespreekbaar", deelt Mannaert nog mee. "Het was disproportioneel en je zet een standaard die je nadien sowieso problemen zal opleveren bij andere transfers. Op deze manier hoefde het niet."

Uiteindelijk trok Haaland naar RB Salzburg, dat wel de clausule van Raiola in zijn contract opnam. Die club verkocht hem uiteindelijk voor 20 miljoen euro aan Dortmund.