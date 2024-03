Ook Filip Joos was slachtoffer: "Ik kwam daar ook niet mee naar buiten"

De Pro League wil met zijn campagnes zorgen voor meer bewustzijn rond discriminatie en racisme in het voetbal. Toby Alderweireld vertelde zijn kant al eens over online-haat. Nu doet Filip Joos ook het boekje open.

Filip Joos vertelt dat hij ook slachtoffer is geweest van online-haat. "Mijn neutraliteit werd voortdurend in twijfel getrokken. Je was altijd supporter van "de die". Ik ben toegezongen, echt haat ook. Maar dat is tot je die mensen ontmoet", vertelde hij bij De Afspraak.

Joos geeft toe dat hij wel even last had van die haat. Nu lijkt hij zich er minder van aan te trekken. "Mocht je ontmoetingen kunnen doen, dan zien we in elkaar de mens. Ik kwam daar ook niet mee naar buiten. Ik doe dat nu, nu ik denk 'vergeet het'. Maar op het moment dat ik er last van had, was dat een kwetsuur die je niet toonde."

"Ik denk niet dat ik iemand ben die stoer wil zijn, maar toch, je deed dat niet. Want dan toonde je jezelf bijna zwakker", besluit Joos.