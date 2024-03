Wat is er met Antonio Nusa aan de hand? Club Brugge-coach Ronny Deila geeft duidelijke uitleg

Club Brugge neemt het donderdagavond op tegen Molde in de Conference League. Hier zal hij echter wel vijf sterkhouders moeten missen.

Nusa, Thiago, Balanta, Vetlesen en Mignolet. Allemaal "namen waarop Ronny Deila geen beroep kan doen in zijn thuisland. Nusa en Vetlesen kunnen zo in wat ook hun thuisland is, niet spelen.

"Nusa heeft een spierprobleem — we moeten het rustig aan doen met hem", weet Club-coach Ronny Deila. Zijn transferdossier heeft er niets mee te maken."

Deila wil de verwachtingen rond Nusa wat temperen. Die zijn enorm hoog. "Zowel hier in Noorwegen als in België wordt Nusa als 'wonderboy' gezien, maar dat is niet de waarheid."

"Hij brengt kleur in een team en kan héél goed zijn, maar hij is amper 18 en heeft tijd nodig. Straks zien jullie hem opnieuw als nummer één met Haaland, maar dat mag niet zo zijn", besluit Deila.