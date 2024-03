Dit zijn de plannen van KAA Gent met Sven Kums, toekomst van Hein Vanhaezebrouck blijft nog onzeker

KAA Gent-eigenaar Sam Baro gaf in een uitgebreid interview met Het Nieuwsblad wat plannen van de club kwijt. Over de toekomst van Hein Vanhaezebrouck kon hij echter minder kwijt.

Met KAA Gent gaat het sinds de wintermercato een heel pak minder goed. Toen werden Malick Fofana, Gift Orban en nadien ook nog Hugo Cuypers verkocht.

Er kwam heel wat kritiek van buitenaf op het bestuur. Ze werden verweten te veel aan het geld te denken. Maar ook Tarik Tissoudali haalde onlangs zelfs uit naar het bestuur door te zeggen dat het transferbeleid de kern is van alle problemen.

Sven Kums nog een jaartje Gent?

Sam Baro vertelt nu dat er in de zomer geen uitverkoop komt. Hij geeft een update over Sven Kums. "We gaan totaal geen uitverkoop houden. En met Sven Kums willen we verder."

Baro benadrukt nog eens dat Hein Vanhaezebrouck eigenlijk wel veel te zeggen heeft. "Sportief ligt er veel power in de handen van onze trainer. Wij hebben geen sportief directeur. Hein draagt die pet, zij het niet officieel."

"Hein stuurt de scouting op papier niet aan, maar in de praktijk hebben scouts wel op geregelde tijdstippen een meeting met hem en geeft hij aan wie hij in zijn ploeg wil. Dat is geen verwijt, integendeel. Dat platform is hem gegeven. En dat is ook goed gelopen. Alleen zie ik liever een samenspel van trainer, sportief manager, interne scouts en andere functies eventueel", gaat hij verder.

Blijft Hein Vanhaezebrouck nog na dit jaar?

Ook de positie van Vanhaezebrouck wordt steeds meer in vraag gesteld. Er wordt soms wel gegokt dat hij volgend seizoen geen coach meer van Gent is. "U kan dat denken, maar er is daarover nog niets beslist", besluit hij bij de krant.