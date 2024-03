Oranje en Feyenoord boven bij Beerschot: "Wat dat betreft complimenten aan België!"

Niet alleen winst en een fantastische sfeer, maar ook twee legendes van het Nederlands voetbal op het Kiel. De loftrompet voor Beerschot en België werd bovengehaald.

Alle elementen voor een schitterende voetbalavond

Vrijdagavond waren bij Beerschot alle elementen aanwezig om er een fantastische voetbalavond van te maken. De fans raakten alvast een gevoelige snaar bij Dirk Kuyt. Dat kan u HIER lezen.

Tegelijkertijd werd de avond afgesloten met een levensbelangrijke driepunter in volle titelstrijd. Het wedstrijdverslag vind je HIER.

Twee legendes van het Nederlands voetbal waren dan ook vol lof over Beerschot en België.

Johan Boskamp een aandachtige toeschouwer

Eén van de legendes van het Nederlandse, maar ook Belgische voetbal is Johan Boskamp. De mondige Nederlander was een aandachtige toeschouwer op het Kiel afgelopen vrijdag.

Hij genoot zichtbaar van de wedstrijd en de sfeer. Na de wedstrijd was een hartelijk weerzien met Dirk Kuyt met de mooie woorden: "Knap vandaag Dirkje!".

Loftrompet voor België

Het competitieformat in België kent veel tegenstanders, maar er zijn ook voorstanders. Dirk Kuyt is daar één van.

"Er zijn geen gemakkelijke wedstrijden in deze competitie. Iedereen speelt ergens voor. Lierse ook vandaag. Dat zal nog de laatste vijf weken zo het geval zijn voor alle clubs. Wat dat betreft complimenten aan België want dit is een fantastische competitie", geeft hij complimenten aan de beleidsmakers.