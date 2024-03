Vertonghen geeft verklaring over bizarre strafschopfase: "Ingewikkeld"

Jan Vertonghen zorgde voor het meest bizarre moment in de wedstrijd tegen RWDM. De verdediger kreeg een penalty, maar leek die te weigeren. De strafschop werd toch genomen en gescoord.

In de eerste helft ging Vertonghen onderuit nadat Sousa hem van achteren aantikte. Ref Laforge wees meteen naar de stip, maar het was de reactie van Vertonghen zelf die de aandacht trok.

Vertonghen zwaaide meteen met het vingertje om aan te geven dat hij het geen strafschop vond. Bij 0-2 kan je zoiets al eens doen, maar Vertonghen is natuurlijk ook een eerlijk man.

Laforge bleef na raadplegen van de VAR bij zijn standpunt, want er was wel degelijk contact. Dolberg werkte de penalty af. "Het was een beetje ingewikkeld."

Riemer: Ik zag een fout in een match die veel belangrijker was

"Ik voel dat ik word aangetikt langs achter, maar het was heel licht. Ik reageer dan ook meteen dat het licht was. Maar mensen rondom mij zeiden wel dat het penalty was.”

Brian Riemer zei de fase nog niet herbekeken te hebben. "Ik kan er dan ook niet over oordelen, maar ik zag vandaag een rode kaart in een wedstrijd die veel belangrijker was en die fout was. Dat kan gebeuren", verwees hij naar Charleroi-Cercle Brugge.