Youri Tielemans ziet Anderlecht nog de titel pakken: "Uitstekende zaak"

Youri Tielemans is al jaren weg bij Anderlecht, maar zoals bij zovelen blijft het de club van zijn hart. De middenvelder doet het goed bij Aston Villa, maar volgt zijn ex-club wel nog op de voet. Dit seizoen met wat meer plezier dan de voorbije jaren.

Anderlecht lijkt immers de weg naar boven weer ingezet te hebben. Ze zijn op dit moment nog de enige uitdager van Union SG.

“Ik kan hun wedstrijden jammer genoeg niet volgen op televisie, maar ik kijk elke speeldag naar hun resultaten. Het doet me plezier dat ze het dit seizoen zo goed doen. Dat Anderlecht opnieuw aan de top staat, is een uitstekende zaak", zegt hij in HLN.

Op Neerpede houdt hij de vinger aan de pols. "Ze spelen goed en er heerst een positieve sfeer - noem het gerust een grote stap voorwaarts met het recente verleden."

Tielemans ziet ook dat er nog mogelijkheden liggen om voor het hoogste te gaan. Voor de play-offs kan de achterstand immers nog kleiner worden. Union heeft immers nog Gent en Antwerp te bekampen.

"Waarom zouden ze geen kampioen kunnen worden? Union heeft een voorsprong, maar iedereen weet hoe snel het kan gaan in de play-offs. Na twee wedstrijden kan het er weer helemaal anders uitzien.”