Wouter Vrancken windt er geen doekjes om voor match tegen Standard: spelers hebben geen excuses

Genk moet deze middag winnen van Standard om zijn lot voor de Champions' Play-offs in eigen handen te houden. De laatste weken liep het bijzonder stroef bij de Limburgers, die van alle kanten kritiek kregen.

Johan Boskamp haalde in HBvL nog uit naar het transferbeleid van Genk: "Het zal ze leren hun beste spelers te verkopen in de winter", aldus de analist.

“Iedereen heeft daar zijn ideeën over”, counterde Vrancken in HLN. “We moeten niet te veel kijken naar wie er niet meer is. Je mag geen medelijden hebben met jezelf, maar aan de slag gaan met de jongens die er wél zijn.”

Al mag hij zijn spelers die er nog zijn ook wel wat meer 'grinta' bijbrengen. Ze zijn zo braaf meneer. Zoiets zit in je natuur, en het heeft ook met maturiteit en leeftijd te maken."

Een must-win

"Bilal (El Khannouss, red.) heeft dat verbetene zichzelf wat aangemeten, maar iemand als Bonsu Baah is daar wat bescheidener in. Je kunt ze ook niet als opdracht meegeven dat ze bij elke beslissing van de ref moeten protesteren. Het gaat om situaties aanvoelen...”

De top zes niet halen zou echter een drama mogen genoemd worden. Tegen Standard wordt het beslissend. “Ik hoop dat iedereen wel wat druk voelt. Die druk mag gevoeld worden, zonder dat het impact heeft op je zelfvertrouwen, want dat heb je nodig als je een resultaat wil halen. Het is simpel: zondag is het een must-win."