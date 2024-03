Zinho Gano mag weer spelen bij Zulte Waregem, want: "Voor de promotie moet nu alles wijken"

Zinho Gano keerde zondag terug bij Zulte Waregem. De spits maakt nu weer deel uit van de A-kern en kreeg zelfs minuten.

Zulte Waregem wil dit seizoen duidelijk promoveren naar de Jupiler Pro League. Zinho Gano en Vincent Euvrard hebben hun problemen even aan de kant gezet. "Voor de promotie moet nu alles wijken", reageerde Gano bij Het Nieuwsblad.

Gano wil nu de lijn doortrekken en meer minuten maken. "Ik heb de voorbije weken keihard getraind en voel me nu ook echt wel fit, maar uiteindelijk is het toch zaak om matchritme te kweken."

"Daarvoor zal ik nog wat geduld moeten oefenen, maar uiteraard ben ik tevreden dat ik vrijdag terug bij de groep kon aansluiten", gaat hij verder.

Zulte Waregem staat nu voorlopig vierde in het klassement nadat Lommel SK de overwinning over de streep trok tegen Francs Borains.

Gano benadrukt nog eens dat er moeilijke weken aankomen. "Er resten ons enkel nog maar finales. Vrijdag ontvangen we Beerschot. Dat wordt opnieuw een lastige klus, maar ik merkte de voorbije dagen al dat de sfeer in de groep nog steeds goed is."

"Natuurlijk heeft het team moeilijke weken achter de rug, maar deze ploeg gelooft er nog altijd in. Ik ben blij dat ik opnieuw mijn steentje bij mag dragen", besluit de spits.