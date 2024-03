'Barcelona heeft dé topkandidaat om Xavi op te volgen gevonden, maar Chelsea en... Manchester City (!) doen hem ook contractvoorstel'

FC Barcelona richt de pijlen op Michel Sanchez. De succestrainer van Girona FC moet Xavi Hernandez opvolgen in Camp Nou. Enig probleem: er is héél véél interesse.

Girona FC is inmiddels uit titelkoers geslagen. De Catalanen prijkten lange tijd aan de leiding in La Liga, maar Real Madrid is ondertussen al zeven punten uitgelopen. Maar dat wil niet zeggen dat het parcours van Michel Sanchez en zijn troepen moet worden onderschat.



Meer zelfs: de coach van Girona staat door de prestaties van zijn elftal in de belangstelling van FC Barcelona. Barça ziet in Sanchez de ideale opvolger voor Xavi Hernandez. Laatstgenoemde liet eerder al weten dat hij er na dit seizoen de brui aan zal geven.

© photonews

Barcelona heeft echter af te rekenen met Engelse interesse. AS weet dat er zelfs al een contractvoorstel van Chelsea FC op tafel ligt. Sanchez kan in Londen Mauricio Pochettino opvolgen. Maar dat is niet alles.

Moet Girona FC op zoek naar een nieuwe coach?

Ook Manchester City heeft contact opgenomen met Sanchez. Pep Guardiola wil de coach van Girona toevoegen aan zijn sportieve staf. Op die manier kan Sanchez worden klaargestoomd onder de vleugels van de grootmeester. Want Guardiola zal niet eeuwig bij The Citizens blijven...