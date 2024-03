Heeft Antwerp goud in handen? Alleen Real Madrid-ster Jude Bellingham doet beter dan... George Ilenikhena

George Ilenikhena legt geweldige statistieken voor in de Jupiler Pro League. Als we die van dichterbij gaan bekijken valt het op hoe goed die wel niet zijn.

George Ilenikhena mocht afgelopen weekend 90 minuten spelen tegen KV Kortrijk, net als het weekend voordien. De jonge Fransman bedankte coach Mark Van Bommel door het enige en winnende doelpunt van de partij te scoren.

Ilenikhena stond dit seizoen in alle competities al 39 keer op het veld. Over alle competities heen scoorde hij 14 doelpunten. Met zijn beperkte speeltijd komt dat neer op 1 doelpunt per 102 minuten.

De aanvaller van Antwerp is nog steeds maar 17 jaar, dat mogen we zeker niet vergeten bij het kijken naar zijn statistieken. Als we hem vergelijken met alle spelers van 20 of jonger in de 15 grootste competities + nationale en internationale bekercompetities, zien we dat enkel Jude Bellingham meer scoort dit seizoen.

De ster van Real Madrid deed de netten 20 keer trillen in 31 wedstrijden. De eerste achtervolger is Ilenikhena met 14 doelpunten na 39 wedstrijden.

Iets verder in het lijstje vinden we Rode Duivel Johan Bakayoko terug. Hij staat op de tiende plaats met 8 doelpunten in 38 wedstrijden.