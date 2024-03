Club Brugge denkt mogelijk ook aan héél grote naam, maar... die heeft geen zin meer

Club Brugge is op zoek naar iemand die de nieuwe hoofdtrainer - we gaan ervan uit dat Ronny Deila niet zal aanblijven - zal bijstaan met woord en daad. Een klankbord, zoals Frank Vercauteren er één is voor Domenico Tedesco. En daarbij denken ze mogelijk ook aan Michel Preud'homme.

De namen van Francky Dury en Hugo Broos passeerden al de revue, maar binnen blauw-zwart viel ook wel al eens de naam van de ex-trainer van de Bruggelingen. Preud'homme staat er heel hoog aangeschreven omwille van zijn voetbalkennis. Hij pakte er in zijn vier jaar als trainer een beker en een titel, maar legde vooral de basis voor de successen van de jaren erna. Preud'homme is tactisch misschien wel de sterkste coach die België voortbracht. Maar na zijn laatste kunstjes bij Standard trok hij zich terug op Tenerife, waar hij geniet van het leven. En hij is niet meer van plan om dat op te geven, liet hij al weten aan Het Nieuwsblad. En dus zoekt Club verder naar een ervaren man die de Belgische competitie heel goed kent en ook vertrouwd is met het DNA van Club Brugge. Er werden al meerdere gesprekken gevoerd met Francky Dury. Die zit momenteel zonder job, maar kent het Belgisch voetbal natuurlijk van binnen en van buiten.