Renaud Emond beledigde Standard-fans, maar... moet nu zwaar door het stof: "Fout waar ik spijt van heb"

Eupen speelt zaterdag tegen Standard in de laatste wedstrijd van de reguliere competitie. Vooraf vond Renaud Emond, ex-spits van de Rouches, het blijkbaar nodig om de gemoederen al te verhitten met een domme uitspraak na de gewonnen wedstrijd tegen STVV.

Na afloop van die match ging Emond in de spionkop van Eupen plaatsnemen en sprak hen toe via de megafoon. En hij herhaalde daarbij een uitspraak van de supporter naast zich: "Puta Liegeois", riep hij.

Dinsdag kwam Emond met excuses. “Ik zou me expliciet willen verontschuldigen bij alle supporters van Standard. In alle euforie na de zege heb ik een fout begaan waar ik nu spijt van heb", klinkt het op Instagram.

"Na een aantal zinnen in het Duits na te zeggen (waar ik niets van begreep en die vooral in komieke zin bedoeld waren) heb ik domweg deze bewuste zin herhaald die uit zijn context gerukt is en waar ik geen waarheid in zie.”

Emond vertrok bij Standard op niet al te beste voet. Zijn contract werd er ontbonden. “Ik zal nooit haatdragend zijn tegenover jullie. Ik hou echt van jullie."

"Ik heb jullie altijd gerespecteerd en dat zal ook nooit veranderen. Vandaag verdedig ik de kleuren van Eupen, maar diep vanbinnen zal ik rood en wit altijd een warm hart toedragen.”

🚨 Renaud Emond aurait lancé un message fort CONTRE les supporters du Standard avant le derby de samedi.



En effet celui aurait enoncé les propos suivant dans le kop eupènois : " Puta Liegeois. " 🤮 pic.twitter.com/O6jeObvDCS — Standard Liège Culture (@culture_liege) March 11, 2024