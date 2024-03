Speelt België straks toptalent van KRC Genk kwijt aan ander land? "Die vraag heb ik al vaak gekregen..."

De 'Gouden Generatie' van de Rode Duivels is ondertussen gedaan. Toch zijn er al wel weer veel nieuwe jonge spelers die binnenkort de Belgische kleuren zullen verdedigen.

Konstantinos Karetsas kan er daar eentje van zijn, al is dat nog helemaal niet zeker. Het toptalent doet het geweldig goed dit seizoen bij Jong Genk en mag geregeld mee met de A-ploeg.

Karetsas kan perfect een toekomstige Rode Duivel zijn. Hij werd in België geboren en speelde al veel mee bij de jeugdploegen van de Duivels.

Maar hij kan ook nog voor zijn vaderland, Griekenland, kiezen. Hij is naar eigen zeggen nog heel hard aan het twijfelen.

"Daar ben ik echt nog niet uit", stelt hij bij Eleven DAZN. "Die vraag heb ik al vaak gekregen, maar ik ben er echt nog niet uit. Grieken zijn wel nationalistisch. Ons land, ik ga er ook elk jaar op vakantie. Het eten, de cultuur, ... Dat leeft ook heel sterk in onze familie."

"Grieken zijn trots en ikzelf ben ook trots om Griek te zijn. Veel mensen stellen me die vraag dus we spreken er thuis wel over. Maar ik weet het oprecht nog niet. Want langs de ene kant is Griekenland mijn vaderland, maar langs de andere kant is België het land waar ik de kansen heb gekregen", besluit het jonge talent van Genk.