📷 🎥 Met deze klasse-actie wint Mark van Bommel andermaal de harten van alles wat Antwerp ademt

Mark van Bommel werpt zich steeds meer op als een echte people manager. En daarbij houdt hij het lang niet enkel bij de ploeg alleen. Ook de staf en de vrijwilligers krijgen heel wat waardering van hem.

De voorbije weken zagen we Mark van Bommel door omstandigheden wat vaker van dichtbij aan het werk. Zowel op bezoek bij KAA Gent als bij KV Kortrijk maakte hij daarbij indruk met meer dan alleen maar tactische klasse.

Ook als mens heeft hij in zijn periode bij Antwerp de harten gewonnen - dat was in Nederland soms anders en dus doet het alleen maar deugd. Vorige week had Mark van Bommel nog een duidelijke boodschap voor de vrijwilligers.

Het was dan ook week van de vrijwilliger. Maar ook na de wedstrijd tegen Kortrijk zagen we leuke beelden vanuit onze positie in de perstribune.

Meermaals riep hij de twee materiaalmannen bij zich om - nadat de spelers al waren gaan vieren bij het uitvak - ook nog even bij de uitsupporters te gaan feesten. Die gingen er uiteindelijk ook op in.

En dus kregen we geniale beelden te zien van Mark van Bommel met zijn twee materiaalmannen. Het toont dat de sfeer binnen The Great Old goed zit.