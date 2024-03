Club Brugge beseft dat het van moeten is tegen Molde, Deila geeft update over vele afwezigen

De zege tegen OH Leuven was voor Club Brugge opnieuw een opsteker, maar niet meer dan dat. Donderdag moet blauw-zwart tegen Molde opnieuw vol aan de bak.

De titel is voor Club Brugge zonder een mirakel wellicht al weg. Na de uitschakeling in de beker is er zo enkel nog Conference League. Tegen Molde werd er vorige week pijnlijk met 2-1 verloren in de heenwedstrijd van de 1/8e finale.

Donderdag moet er in de terugwedstrijd dan ook gewonnen worden tegen het bescheiden Molde. De kern van Club heeft een marktwaarde van 125,40 miljoen euro tegenover 25,85 miljoen euro van Molde.

Mignolet, Nusa en Thiago terug?

Bij Club Brugge beseffen ze dat het nu echt van moeten is. "Komende donderdag is er geen andere optie dan ons te kwalificeren voor de volgende ronde in Europa en daar zullen we met zijn allen voor gaan, zoveel is zeker", zegt Bjorn Meijer.

Ook doelman Nordin Jackers zit vol zelfvertrouwen. "Wees er maar zeker van dat we er zullen staan tegen Molde." Club Brugge zal wellicht ook een resem spelers kunnen recupereren.

"Simon keert mogelijk terug en hopelijk ook Nusa en Thiago. De Cuyper en Onyedika zijn er sowieso bij, want hun schorsing telt niet in Europa. Ook dat Balanta zal vlug kunnen hervatten", zei coach Ronny Deila.