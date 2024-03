KBVB maakte nieuwe regels voor transgenders: "Er moet toelating gevraagd worden"

De Belgische voetbalbond past voor het seizoen 2024/25 de regels voor genderdiverse personen aan. De KBVB wil zo helderheid scheppen rond de speelvoorwaarden van trans en non-binaire personen en de eerlijkheid waarborgen in de vrouwenreeksen. Dat heeft de KBVB woensdag gemeld.

De KBVB heeft als doel, in samenwerking met de taalvleugels, om met de nieuwe regelgeving een duidelijk kader te bieden voor alle genderdiverse personen.

​"Concreet zullen alle voetballers en voetbalsters die hun juridisch geslacht hebben veranderd of in transitie zijn gegaan, de federatie hiervan op de hoogte moeten stellen", klinkt het in een mededeling.

"Zij moeten toelating krijgen om in hun gewenste reeks te (blijven) voetballen. Deze toelating komt er na een gesprek met een arts en de aanspreekpersoon integriteit van de federatie."

Ter illustratie geeft de KBVB het voorbeeld van een trans vrouw (een man bij geboorte die vrouw is geworden) die wil voetballen in de vrouwencompetities. Zij zal hier expliciet een aanvraag voor moeten indienen, en al dan niet een toelating van zes of twaalf maanden krijgen. ​

Er moet toelating gevraagd worden om in de gewenste reeks te voetballen

Daarnaast besloot de KBVB om van het volwassen recreatief mannenvoetbal een open categorie te maken. Dit betekent dat iedereen welkom is om in deze categorie te voetballen, onafhankelijk geslacht of genderidentiteit.

Voor genderdiverse personen betekent dit dat zij zonder expliciete toestemming kunnen deelnemen aan voetbalcompetities op recreatief niveau. Het recreatieve vrouwenvoetbal blijft wel uitsluitend voorbehouden voor vrouwen en trans personen die een toelating ontvangen hebben.

De voetbalbond wil met het nieuwe kader duidelijkheid voor alle spelers, clubs en scheidsrechters scheppen. De regels moeten ook transparantie, perspectief en bescherming bieden aan genderdiverse personen die zich graag aansluiten bij een club. Ook moeten ze zorgen voor een eerlijke en veilige omgeving in het vrouwenvoetbal.