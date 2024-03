Opmerkelijk: hoe een bekende Belgische coach Will Still ooit uit zijn eigen zak moest betalen

Het betreden van een gesloten wereld als het Belgische voetbal is niet eenvoudig, zeker wanneer je slechts 22 jaar oud bent. Maar Will Still heeft het geluk gehad zijn droom te verwezenlijken, mede dankzij de hulp van Yannick Ferrera.

Voordat hij definitief doorbrak bij Reims, kenden de supporters van Standard Will Still al van zijn tijd als assistent van Luka Elsner. Daarvoor had hij al de leiding over Beerschot genomen na het vertrek van Hernan Losada.

Maar het was als video-analist dat hij zijn eerste stappen zette, met opdrachten bij Beerschot, Lierse, Standard en STVV, waar het allemaal begon.

Yannick Ferrera herinnert zich zijn eerste ontmoetingen met deze gepassioneerde jongeman van 22 jaar: "Ik herinner me nog dat eerste seizoen bij STVV. Ik zag hem soms in het stadion en hij keek soms naar de trainingen. Een grote roodharige jongen, je herkent hem meteen. We hadden al twee, drie keer gesproken, niet meer dan dat."

"Aan het begin van het nieuwe seizoen, bij het begin van de voorbereiding, sprak hij me aan tussen het trainingsveld en mijn kantoor. Hij vroeg of hij het team twee weken lang mocht volgen om zijn analyse bij te dragen", legt hij uit bij Footb'All Time.

Hoe Yannick Ferrera de carrière van Will Still lanceerde

Ferrera was meteen onder de indruk: "Na twee weken zag ik dat zijn rapporten interessant waren, dat het ons kan helpen omdat we geen analisten hadden. Ik vraag aan de club of het mogelijk is om hem een contract te geven, het minimum zodat hij bij ons kan blijven. Ze zeiden dat er geen geld meer is."

Maar de coach van de Kanaries was vastbesloten om hem een kans te geven: "En als ik hem zelf betaal, kunnen we hem dan houden?" vroeg hij. "De directie zei dat ik moet doen wat ik wil. Dus gedurende het jaar gaf ik hem elke maand wat geld zodat hij zijn benzine en dat soort dingen kon betalen."