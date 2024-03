Publiekslieveling kon terug naar België, maar houdt been stijf: "Ik speelde tegen Real en Barcelona..."

Siebe Van Der Heyden was één van de sterkhouders bij Union SG vorig seizoen en schopte het zelfs tot Rode Duivel. Maar in zijn eerste seizoen bij het Spaanse Mallorca loopt het heel wat stroever. Hij had ook aanbiedingen om terug te keren.

Met zijn status als éénmalige Rode Duivel en na meerdere succesvolle seizoenen bij Union Saint-Gilloise had Siebe Van Der Heyden waarschijnlijk verwacht meer te spelen bij Mallorca.

Maar de cijfers spreken voor zich voor de 25-jarige verdediger: hij stond slechts vier keer in de basis in de Liga en heeft al negen wedstrijden geen minuut meer gespeeld.

"Het is momenteel een beetje moeilijk," zegt de speler terwijl hij zijn legendarische glimlach behoudt. "Ik heb toch de kans gehad om Athletic Bilbao te bekampen, in de basis te staan tegen Real Madrid in Bernabeu en in te vallen tegen FC Barcelona."

"Dit zijn ongelooflijke momenten die in mijn geheugen gegrift zullen blijven. Bij mijn komst naar Union moest ik ook door een aanpassingsseizoen gaan," relativeert hij.

Aanpassen

Van Der Heyden bevestigt dat hij deze winter enkele aanbiedingen heeft gehad om terug te keren naar België, maar ook contacten heeft gehad met Duitsland en Turkije. Hij verkiest echter het been te stijf te houden: "

Mijn doel is om te blijven, omdat ik me nog moet aanpassen aan verschillende dingen. Ik voel me goed, de sfeer in de groep is goed en de levensstijl op Mallorca bevalt me. Ik blijf mijn uiterste best doen terwijl ik Spaans leer, dat ik steeds beter onder de knie krijg."