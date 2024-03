Vader Vanaken heeft opvallende mening over zoon Hans: "En je weet nooit met de play-offs"

Club Brugge beleeft voor het tweede jaar op rij een desastreus seizoen. Ze staan dan wel derde, maar op ruime achterstand op Union en Anderlecht. Met de investeringen die gedaan zijn, wordt er beter verwacht. 'Last man standing' is Hans Vanaken, de kapitein die nog steeds zijn niveau haalt.

Daar is ook vader Vital Vanaken het mee eens. Vanaken heeft weeral tien goals en negen assists. "Dit is zijn negende seizoen en ik denk dat hij bijna elk seizoen aan 20 of meer goals en assists komt", zegt zegt Vital Vanaken bij Sporza.

"Ik vind persoonlijk dat Hans een goed seizoen draait. Al is 'a modern legend' misschien wat overdreven. Dat zijn woorden die je meestal bewaart voor sporters die al wat langer gestopt zijn."

Dat hij zich kan blijven profileren in een team dat niet echt draait, is voor Vital geen verrassing. "Hij is ook geen 20 jaar meer. Hij heeft al wat meer ervaring dan de jonge spelers. Dat is belangrijk op moeilijke momenten."

Ik ga ervan uit dat ze zich donderdag plaatsen

Maar het zou weer eens een seizoen zonder prijzen kunnen worden voor Club Brugge. En dat doet pijn. "Je hebt nog niet alles verloren. Je hebt nog altijd iets om voor te spelen donderdag. Ik ga ervan uit dat ze zich plaatsen en dan sta je toch in de kwartfinales van de Conference League. Dat is toch niet verkeerd."

Ook in de competitie ziet vader Vanaken nog kansen. "In de competitie weet je het ook nooit met de play-offs. Club Brugge begon ooit met 18 punten voorsprong, die gehalveerd werden bij de start van de play-offs. Uiteindelijk werden ze maar met de hakken over de sloot kampioen."