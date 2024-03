Club Brugge mag dromen van nieuwe Rode Duivel, ook langverwachte comeback verwacht bij Tedesco

Terwijl er vrees is voor Romelu Lukaku door een heupprobleem, liggen er ook mogelijkheden in de nieuwe selectie van Domenico Tedesco. Een langverwachte comeback én een debutant liggen in de pijplijn.

Of Romelu Lukaku er bij zal zijn? Dat is na een heupprobleem een belangrijke vraag geworden. De aanvaller reist alvast niet mee met AS Roma richting Brighton & Hove Albion, al kan dat ook uit voorzorg zijn. Op donderdag 14 maart maakt Domenico Tedesco zijn selectie bekend. En bij Club Brugge mogen ze alvast dromen van een debutant, want volgens Sudpresse zou Maxim De Cuyper er voor het eerst bij gaan zijn in de selectie. © photonews De verdediger van blauw-zwart leek er de voorbije selecties ook al dichtbij te zijn, maar volgens de bondscoach was het toen nog "te vroeg". Daarop had De Cuyper zelf ook wel wat kritiek geuit: "Een opvallende boodschap", klonk het. Donderdag 14 maart wordt de selectie van Domenico Tedesco bekend gemaakt Nu lijkt er wél een selectie in te kunnen zitten voor de Bruggeling, die zowel op de linkerflank als op de rechterflank zijn streng kan trekken. Daarmee hoort hij bij de meest flexibele spelers, wat altijd een voordeel kan zijn. Nog volgens de krant zou ook Thomas Meunier kunnen aanspraak maken op een langverwachte terugkeer. Hij moet voor extra concurrentie zorgen voor Timothy Castagne - al zou dus ook Maxim De Cuyper die rol kunnen vervullen.