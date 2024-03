Jupiler Pro League met 14 ploegen is logische stap: "Wat doet een bedrijf?"

Een competitie met 14 ploegen lijkt de toekomst te worden voor 1A. Maar is dat economisch wel haalbaar in ons land?

Sporteconoom Trudo Dejonghe van de KU Leuven pleit al 25 jaar dat er in België maar plaats is voor 14 clubs in eerste klasse. Heel wat ploegen worden kunstmatig in leven gehouden en de ergste klap moet nog komen.

“Het moment dat de vernieuwde fiscale wetgeving erdoor komt, zal dat een extra klap zijn voor veel van die clubs”, voorspelt Dejonghe in Het Laatste Nieuws.

De topclubs willen naar 14 ploegen, omdat er dan minder matchen af te werken zijn. 26 in de competitie en 10 in de play-offs, plus dan nog de beker en Europees voetbal erbij. “Dat laatste is niet onbelangrijk, want je ziet nu ook dat Union op zijn tandvlees zit.”

Kleinere competitie betekent niet automatisch minder tv-gelden

Economisch is het ook van moeten. Binnen elk bedrijf zou hetzelfde gedaan worden. “Ons profvoetbal heeft zo'n 200 miljoen euro verlies geleden. Wat doe je in zo'n situatie als bedrijf dan als je 16 filialen hebt? Je gaat snijden.”

Minder ploegen, betekent minder matchen, maar dan ook minder tv-gelden zou je denken. Dat de rechtenhouders minder zullen betalen is volgens Dejonghe niet meteen een logisch gevolg van de situatie.

“Dat is te simpel gesteld. Als rechtenhouder koop je een pakket dat bestaat uit wedstrijden van alle teams. Maar uit cijfers is gebleken dat er naar bepaalde matchen amper gekeken werd. Ze kosten meer dan dat ze opbrengen: de tv-zenders moeten er namelijk camera- en mediaploegen naartoe sturen.”