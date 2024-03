Milanese bestuurskamer wordt zot: 'Deze twee Engelse grootmachten hebben héél véél geld veil voor De Ketelaere'

Charles De Ketelaere keert niet terug naar AC Milan. Atalanta BC licht de aankoopoptie op de Rode Duivel. Al ligt zijn toekomst wellicht ook niét in Bergamo.

Charles De Ketelaere is na een rotseizoen bij AC Milan helemaal ontbolsterd in het shirt van Atalanta BC. La Dea heeft bovendien een aankoopoptie op de Rode Duivel. En het is nu al helemaal zeker dat die 22 miljoen euro zal worden doorgestort naar een Milanese bankrekening.

Maar de kans wordt met de dag kleiner dat De Ketelaere volgend seizoen ook nog effectief voor Atalanta zal voetballen. De 14-voudig Rode Duivel wordt gevolgd door tal van Europese topclubs. Meer zelfs: twee van hen hebben al contact opgenomen om de transfervoorwaarden te bespreken.

Fichajes weet dat Manchester United en Arsenal FC de concurrentie te snel af willen zijn. Meer zelfs: beide Engelse grootmachten denken er zelfs aan om een openingsbod - en dat is meestal niét het winnende bod - van dertig miljoen euro uit te brengen voor De Ketelaere.

Waar speelt Charles De Ketelaere volgend seizoen?

Terwijl AC Milan met een flashback kampt wil Atalanta zich niet laten opjagen. Met het EK in zicht gelooft Atalanta erin dat de jackpot voor de Rode Duivel haalbaar is. De Ketelaere zelf laat het allemaal op zich afkomen. Voor de aanvaller is een extra seizoen in Bergamo zeker en vast géén straf.