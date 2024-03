Moet Union wééral op zoek naar nieuwe coach? Niet alleen buitenlandse clubs, maar ook deze Belgische topclub wil Blessin kapen

Alexander Blessin doet het uitstekend met Union SG. De Duitse coach zet op die manier het werk van Felice Mazzu en Karel Geraerts verder. Maar dat kan er wel voor zorgen dat de Brusselse cultclub deze zomer opnieuw op zoek moet naar een nieuwe coach.

Union SG start de Champions Play-Off in pole position en staat in de finale van de Beker van België. We kunnen dus eerder stellen dat Alexander Blessin momenteel goed bezig is om de prestaties van Les Unionistes onder Felice Mazzu en Karel Geraerts te overtreffen.

Maar die prestaties hebben - net zoals de voorbije seizoenen - een keerzijde. Twee seizoenen geleden kwam RSC Anderlecht Mazzu oppikken, terwijl afgelopen zomer de samenwerking met Geraerts werd beëindigd. Laatstgenoemde was van mening dat hij een verbeterd voorstel van zijn werkgever verdiende.

© photonews

Volgens onze bronnen is het allesbehalve zeker dat Blessin volgend seizoen nog coach is van Union. We schreven eerder al dat de prestaties van de Duitser in zijn thuisland met argusogen worden bekeken. Zeker de Europese uitschakeling van Eintracht Frankfurt heeft indruk gemaakt bij enkele Bundesliga-clubs.

Maar dat is niet alles. Ook Club Brugge volgt het dossier op de voet. De West-Vlamingen zaten enkele seizoenen geleden al rond de tafel met Blessin, maar de coach koos destijds voor een overstap van KV Oostende naar Genoa CFC. Ook blauw-zwart heeft deze zomer (zo goed als zeker) een vacature in te vullen.

Is Alexander Blessin volgend seizoen nog de coach van Union SG?

Voor Union is het wederom bang afwachten. Al is er een lichtpuntje. In tegenstelling tot zijn voorgangers - zij hadden een overeenkomst voor onbepaalde duur in het Dudenpark - tekende Blessin een contract voor twee seizoenen. Een geïnteresseerde club moet dus met geld over de brug komen.