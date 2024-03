Ongelooflijk, maar waar: 'Sportief directeur die Ajax in afgrond reed krijgt herkansing bij Europese topclub'

Borussia Dortmund denkt aan de terugkeer van Sven Mislintat. De Duitse sportief directeur werd met pek en veren uit Amsterdam gejaagd, maar krijgt nu mogelijk toch een herkansing bij een Europese topclub.

Borussia Dortmund is op zoek naar een vervanger voor Hans-Joachim Watzke. Voor die vacature wil Gelb und Schwarz Sebastian Kehl laten promoveren. BILD weet dat Sven Mislintat onder de sportieve baas moet gaan werken.

De 51-jarige Duitser werd enkele maanden geleden nog verjaagd uit Amsterdam. Als technisch directeur spendeerde hij maar liefst 110 miljoen euro aan twaalf aankopen. Kort door de bocht: op een enkeling na bleken het stuk voor stuk mislukkingen. AFC Ajax likt vandaag nog steeds de wonden van zijn beleid.

© photonews

Toch is het niet héél vreemd dat Dortmund aan Mislintat denkt. De Duitser startte zijn carrière in 2006 als hoofdscout in het Signal Iduna Park. Hij mag pluimen op de hoed steken voor de transfers van onder meer Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang en Ousmane Dembélé.

Krijgt Sven Mislintat een nieuwe kans bij Borussia Dortmund?

Een volwaardige kans als technisch directeur wil Dortmund hem echter niet geven. De voorbije jaren vervulde Mislintat die functie bij achtereenvolgens Arsenal FC, VfB Stuttgart en dus Ajax. Een succes is het bij geen van die topclubs geweest.