Tedesco komt met heel duidelijke boodschap na uitlatingen van Witsel

Bondscoach Domenico Tedesco stelde vanmorgen zijn selectie voor. Hij had het bij zijn uitleg ook over de uitlatingen van Axel Witsel.

Axel Witsel werd een jaar geleden door bondscoach Domenico Tedesco niet opgenomen in zijn selectie. Onze landgenoot trok zijn conclusies en besliste uiteindelijk om een punt te zetten achter zijn carrière als international.

De argumenten die Tedesco aanhaalde om Witsel niet te selecteren klopten volgens Witsel niet en dat liet hij in een interview met Pickx een tijdje geleden ook horen. “Hij was niet consequent. Ik had liever gehad dat hij mij had verteld dat hij de voorkeur gaf aan een ander profiel in het middenveld. Ik zou het begrepen en geaccepteerd hebben”, klonk het onder andere.

Tedesco begrijpt kritiek van Witsel niet

Bij de bekendmaking van zijn eerste selectie voor 2024 kreeg Tedesco de vraag of Witsel gelijk had in de boodschap die hij over de bondscoach bracht.

“Ik heb veel respect voor Axel. We hebben gesproken in maart vorig jaar. In juni heeft hij beslist te stoppen als Rode Duivel. Daarna hebben we nog eens gebeld, het was een goed gesprek. Voor mij was alles duidelijk en positief. Als hij er anders naar kijkt, is dat jammer”, zei hij op de persconferentie.

Ondanks zijn goede prestaties bij Atletico Madrid lijkt een terugkeer naar de Rode Duivels dan ook helemaal uitgesloten voor Witsel.