Axel Witsel spreekt klare taal over waarom hij geen Rode Duivel meer is en dat heeft alles met de bondscoach te maken: "Ik ben het niet eens met Tedesco"

Axel Witsel stopte een tijd geleden als Rode Duivel. Nu komt de verdediger hier voor het eerst op terug.

Een jaar geleden in maart zat Axel Witsel niet in de eerste selectie van bondscoach Domenico Tedesco. Na 130 interlands hield hij het voor bekeken, en stopte Witsel als Rode Duivel.

"Ik heb geen spijt", geeft Witsel toe bij Proximus Pickx volgens Het Nieuwsblad. "Na het WK zat het al een beetje in mijn hoofd. Toen zei ik tegen mezelf dat ik nog tot maart zou wachten om de nieuwe coach te ontmoeten."

"Het onderhoud dat ik met hem had, was heel goed. Hij had heel goede ideeën. Maar toen ik de kamer verliet, had ik het gevoel dat ik in maart niet bij de selectie zou zitten. Dat was ook het geval."

Witsel was duidelijk niet akkoord met de nieuwe coach. "Zijn argumenten waren een gebrek aan ritme en speeltijd. Het gesprek duurde nog geen twee minuten. Ik was het niet eens met zijn argumenten toen ik de selectie zag."

"Hij was niet consequent. Ik had liever gehad dat hij mij had verteld dat hij de voorkeur gaf aan een ander profiel in het middenveld. Ik zou het begrepen en geaccepteerd hebben, besluit Witsel.