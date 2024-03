Club-coach Ronny Deila geeft eerste update over blessure van Andreas Skov Olsen

Andreas Skov Olsen trapte Club Brugge donderdag naar de kwalificatie van de Conference League. De Deen viel twintig minuten voor tijd wel uit.

Het was lang wachten op een doelpunt, maar net voor de rust zorgde Andreas Skov Olsen toch voor de verlossing met een binnentikker op een voorzet van Meijer. Net na de rust krulde hij de 2-0 in de verste hoek binnen.

Maar na een tikje zo'n twintig minuten voor tijd ging Skov Olsen zitten. De Deen ging meteen naar de kant en werd vervangen door Michal Skoras. De Pool maakte al snel de verlossende 3-0 voor Club Brugge.

Liesblessure Skov Olsen

Trainer Ronny Deila kwam met een eerste update over de blessure van Skov Olsen. "Voor de wedstrijd had hij al last van zijn lies. Het was niet zeker of hij wel kon starten, maar we hebben het erop gewaagd."

"Ik ben heel blij dat we dat gedaan hebben, want hij heeft het fantastisch gedaan met zijn twee goals. Daarna zie je dat hij steeds verder wegzakt. We gaan nu zien hoe snel we hem kunnen recupereren en of hij zondag kan spelen."

Dan moet Club naar STVV, dat op kunstgras speelt. Een niet onbelangrijk detail, want in de heenwedstrijd tegen Molde was dat voor Deila nog een reden om de Deen op de bank te zetten. De kans lijkt dus klein dat hij zondag zal starten.