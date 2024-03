Er is maar één man die conflict Courtois-Tedesco kan oplossen: "Zijn verantwoordelijkheid, daar dient hij tenslotte voor"

Het heeft er alle schijn van dat Thibaut Courtois ook na het EK niet zal terugkeren bij de Rode Duivels. De verklaringen van Domenico Tedesco schoten gisteren alweer in het verkeerde keelgat bij de doelman van Real Madrid. Volgens Jacky Mathijssen is er maar één man die de situatie kan ontmijnen.

Mathijssen blijft de ruzie een spijtige zaak vinden. "Wie er gelijk heeft? Het heeft geen zin om een kant te kiezen. Ik begrijp beide partijen", zegt hij in HBvL.

"Ze hebben vanuit hun eigen overtuigingen, met hun volle verstand, een positie ingenomen en houden nu voet bij stuk. In mijn ogen is er maar één iemand die dit kan oplossen: Franky Vercauteren. Als technisch directeur van de KBVB heeft hij de sleutel in handen.”

Hij moet nu opstaan en dit uitklaren

Vercauteren ging eerder al bemiddelen, maar de situatie escaleerde intussen nog. “Vercauteren is de enige die over alle nodige informatie beschikt. Hij was er bij toen het conflict ontstond en is Courtois nadien ook gaan opzoeken in Madrid."

"Hij staat in contact met beide partijen en weet perfect waar alles om draait. Als er iets is wat we van iemand in zijn functie mogen verwachten, dan is het toch wel dat hij dit oplost? Daar dient een technisch directeur tenslotte voor."

Mathijssen geeft de hoop nog niet op dat er bruggen hersteld kunnen worden. "Hij moet nu opstaan en dit uitklaren. In het belang van het Belgisch voetbal. Iedereen zit erop te wachten. Als hij dat niet kan, doet of wilt, dan is dat zijn verantwoordelijkheid en niet die van de speler of de coach.”