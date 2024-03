KV Mechelen-coach Besnik Hasi laat zich uit over geruchten over KAA Gent: "Ik kan u één ding zeggen..."

Afgelopen week deden enkele opvallende geruchten de ronde. KAA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck werd gelinkt aan Club Brugge terwijl KV Mechelen-trainer Besnik Hasi werd genoemd als zijn mogelijke vervanger.

Vrijdag was het tijd voor persconferenties. Hein Vanhaezebrouck liet zich al erg duidelijk uit over de geruchten dat hij met Club Brugge zou gepraat hebben. Besnik Hasi reageerde nu ook op het gerucht dat hij aan Gent zou gelinkt zijn.

"De interesse van Gent? Ik kan u één ding zeggen: ik heb met geen enkele andere ploeg gesproken", is de coach van KV Mechelen erg duidelijk. "Met geen enkele tussenpersoon, er is geen enkel contact geweest. Dat is larie."

"Besnik Hasi moet geen item worden. Het belang van mijn carrière telt ook dit weekend niet. Iemand die mij kent, weet dat ik niet snel zal dromen. Ik hou de voeten op de grond. Het kan snel gaan in het voetbal, in de goede richting en de slechte richting", gaat Hasi verder.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri zou Hasi de 'main priority' zijn van KAA Gent om Hein Vanhaezebrouck te vervangen, die dan waarschijnlijk bij de Buffalo's vertrekt na dit seizoen. Beide coaches ontkennen nu enig contact.

KV Mechelen neemt het dit weekend op tegen OH Leuven. Bij winst is Besnik Hasi met zijn KVM zeker van de Champions' Play-offs.