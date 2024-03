KAA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck doorbreekt de stilte en is erg duidelijk over geruchten rond Club Brugge

Afgelopen week dook er plots een opvallend gerucht op. KAA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck werd gelinkt aan Club Brugge.

Afgelopen week meldde transferexpert Sacha Tavolieri dat Hein Vanhaezebrouck al gepraat zou hebben met Club Brugge. Besnik Hasi werd dan al als opvolger genoemd voor de Gentse coach.

Nu heeft Vanhaezebrouck zelf op de geruchten gereageerd. "Club Brugge? Dat is onmogelijk. Als je zeven jaar bij Kortrijk hebt gewerkt, ga je het volgende jaar niet naar Zulte Waregem. Als je zeven jaar bij AA Gent hebt gewerkt, ga je het volgende jaar niet naar Club", begint hij volgens Het Nieuwsblad.

"We hebben in deze club zaken gerealiseerd die nooit eerder waren gebeurd. Hopelijk gebeurt het nog eens. Soms reageer ik al eens met het mes tussen de tanden, dan is dit omdat het nodig is. En als ze me een strop rond de hals willen doen, laat ze maar doen. Dat is voor een Gentenaar de grootste eer", gaat Vanhaezebrouck verder.

Over Ronny Deila had hij ook nog wat te zeggen. "Stop met die verhalen over Club Brugge. Dat is ook echt niet correct naar mijn goede collega Ronny Deila. Hij had ook zeker in de finale van de beker kunnen staan, als die beslissing correct was gebeurd."

"Was het toen 3-0 geworden in de heenmatch tegen Union, was het ook misschien al beslist. Ik kan Deila geruststellen, ik zal hem niet opvolgen. Nu niet en volgend jaar ook niet", besluit de Gentse coach.