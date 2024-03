🎥 Pep Guardiola test met Jérémy Doku die heel grote kans laat liggen

Manchester City heeft zich geplaatst voor de halve finales van de FA Cup door Newcastle met 2-0 te verslaan. Met een zeer interessante wedstrijd van Jérémy Doku.

Je moet vaak eerst een paar minuten wachten om te ontdekken hoe het team van Pep Guardiola echt in elkaar zit. Maar de eerste stappen van Jérémy Doku tegen Newcastle bevestigden snel: de Rode Duivel vulde een meer centrale rol in.

En de ervaring bleek positief te zijn. Doku kon een aantal keer goed erg goed versnellen. Dat terwijl hij ook meer aanwezig was in het spel.

Manchester City comfortabel tegen Newcastle

Toch was hij niet beslissend. Het was Bernardo Silva die City een plaats in de halve finales bezorgde. Hij kon twee keer scoren in de eerste helft.

Jérémy Doku was echter wel heel dicht bij een doelpunt. Maar de keeper van de Magpies besliste daar anders over.

Doku with a huge miss!! pic.twitter.com/rnP2ovqJZW — Freemqn (@Freeman_168) March 16, 2024

In de halve finale zal Manchester City tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Chelsea en Leicester spelen.