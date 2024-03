Bryan Heynen verrast met uitspraak: "Ik geloof er niet meer in"

Zondag wordt beslist wie in de Champions' Play-offs eindigt. Vier ploegen strijden nog om twee plekjes.

KRC Genk heeft de beste papieren van de vier ploegen die nog in aanmerking komen voor de laatste twee plaatsen in de Champions’ Play-offs. De Limburgers hebben alles zelf ook in handen: winnen betekent dat het ticket binnen is.

De voorbereiding op die laatste speeldag van de reguliere fase van de Jupiler Pro League verloopt zoals anders. Bryan Heynen is al eventjes gestopt met bijgeloof, daar houdt hij zich niet meer mee bezig en daar is een goede reden voor. Toch verrassend, want veel voetballers zweren bij bijgeloof.

“Na mijn blessures is mijn bijgeloof weg, ik geloof er niet meer in”, zegt Heynen aan Het Belang van Limburg. “Eigenlijk doe ik zelfs het tegenovergestelde en let ik erop dat ik niet voor elke wedstrijd hetzelfde doe.”

Ontspannen naar de match toeleven is het beste recept. “Het rustig houden, zoals altijd. En tijd doorbrengen met mijn gezin, want het zijn spannende tijden”, vertelt Heynen die met zijn partner Leen in april een tweede kindje verwacht.

“Als de zon schijnt zal ik misschien een wandeling maken met mijn dochtertje Aurélie. Maar dat blijft afwachten, met het weer in België weet je immers nooit”, besluit hij.