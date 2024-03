Ego van Courtois speelde al veel vroeger Rode Duivels parten: Zelfs Kompany moest ingrijpen

Het conflict tussen Thibaut Courtois en bondscoach Domenico Tedesco is nog altijd niet opgelost. De discussies over de aanvoerdersband zijn lang niet het enige incident bij de Rode Duivels met Thibaut Courtois in de hoofdrol, zo blijkt nu.

Het is Vital Borkelmans, vier jaar lang assistent van bondscoach Marc Wilmots bij de Rode Duivels, die het verhaal doet in Het Nieuwsblad over Courtois.

“Ook wij hebben weleens met hem in conflict gelegen, maar dat is zo veel mogelijk binnenskamers gebleven. Ik herinner me zelfs dat Kompany op een gegeven moment tegen Courtois heeft gezegd: ‘Nu is het tijd dat je gaat zwijgen.’ En hij had gelijk”, klinkt het.

Courtois hield zich in de pers niet in over het mislukte EK van 2016. Hij sprak toen vooral over de falende tactiek van de bondscoach. Wilmots werd kort na de uitschakeling in de kwartfinale ontslagen als bondscoach.

Lukaku betrekken bij terugkeer van Courtois

Voor Borkelmans moet de ploeg betrokken worden in een mogelijke terugkeer van Courtois. Vele Duivels zwijgen, maar niet iedereen. “Enkele spelers hebben zich al negatief over hem uitgelaten, dus ik vraag me af of hij binnen de ploeg nog wel het respect zou krijgen wat hij blijkbaar zo belangrijk vindt om te spelen. Als coach moet je grenzen stellen.”

Voor Borkelmans is het ook aangewezen om Romelu Lukaku in het proces te betrekken. “Hij slaagt er altijd in om nuchter te blijven en de groep te leiden. Of hij nu de kapiteinsband draagt of niet.”