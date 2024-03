Rik De Mil moet er niet van weten in slotwedstrijd: "Vorig jaar meegemaakt met Club Brugge"

Westerlo speelt zijn slotwedstrijd van de reguliere competitie tegen KRC Genk. Trainer Rik De Mil wil tussendoor de uitslag van Charleroi of OH Leuven niet weten.

Westerlo heeft aan één puntje tegen KRC Genk genoeg om uit de playdowns te blijven. Al is het ook kijken naar wat eerste achtervolgers Charleroi en OH Leuven doen. Als zij verliezen, dan mag de ploeg van trainer Rik De Mil zelf ook onderuit gaan.

In Westerlo zal er echter geen radio of televisiescherm staan op de bank om die wedstrijden van dichtbij te laten opvolgen. Daar doet Rik De Mil helemaal niet mee.

Publiek zal situatie wel duidelijk maken

“Ik heb aan de jongens meegegeven dat we alleen naar onszelf moeten kijken. Zo geef je als coach geen goed signaal als je om de vijf minuten gaat horen hoe de situatie is bij de concurrentie. Aan de andere kant zullen we niemand op de bank nodig hebben die de andere matchen volgt”, klinkt het heel erg duidelijk in Gazet van Antwerpen bij de trainer.

De Mil maakt zich echter ook geen illusies. Het publiek zal zelf wel reageren als er iets gaande is. Een situatie die De Mil helemaal niet onbekend is.

“Als er iets gebeurt, zullen we dat wel horen in het stadion. Ik heb het vorig jaar al meegemaakt met Club Brugge. Dat is toch een heel apart gevoel. Het ene moment staat het stadion in lichterlaaie, het andere is het muisstil”, besluit de coach.