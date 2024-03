🎥 Blessin woedend, moest Jelle Bataille rood krijgen? Bob Peeters velt zijn oordeel

Vlak na de rust ging Jelle Bataille er wel heel stevig in. De VAR bekeek de fase, maar gaf de speler van Royal Antwerp FC geen rode kaart.

Jelle Bataille maakte in de 53ste minuut een zware overtreding op Koki Machida. De speler van Antwerp kwam met de voet in de nek van zijn tegenstander. De VAR oordeelde dat geel genoeg was voor deze overtreding.

Of dat zo is, valt te betwijfelen. Veel mensen zagen er een donkerrode kaart in, maar de spelleiding was dat oordeel niet toegedaan. Ook trainer Alexander Blessin van Union SG was woedend over de ingreep en de beslissing van de VAR.

Bob Peeters was co-commentator van dienst bij Eleven Sports. Hij toonde begrip voor de reactie van Blessin. “Die voet gaat wel ontzettend hoog”, vertelde Peeters.

“Het is een twijfelgeval”, liet Peeters nog horen. “De actie van Bataille is niet opzettelijk, maar hij komt toch wel goed weg met geel. Als hij Machida in het gezicht zou raken, dan zou hij zeker rood gekregen hebben.”

Of om het op zijn Vanakens te zeggen. We zullen het maandag wel horen of het een rode kaart was, als het Referee Department de hete hangijzers van het weekend bespreekt.