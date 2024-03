BREAKING: Ronny Deila ontslagen als coach van Club Brugge, tijdelijke opvolger is bekend

Ronny Deila is ontslagen als coach bij Club Brugge. Hij zat tegen STVV de laatste keer op de bank bij blauw-zwart.

Ronny Deila is maandagvoormiddag ontslagen als hoofdcoach van Club Brugge, dat meldt de club via zijn officiële kanalen. De nederlaag tegen STVV was er te veel.

De positie van Ronny Deila stond al enkele weken zwaar ter discussie. Het kon dan ook niet blijven duren. Nadat zondagavond gelekt werd dat Deila ontslagen zou worden, bevestigt de club nu dat nieuws zelf.

Ronny Deila en assisten buiten bij Club Brugge

'Na tegenvallende resultaten én spelpeil werd beslist om de samenwerking met hoofdcoach Ronny Deila en assistenten Efrain Juarez en Kristof Aelbrecht stop te zetten', klinkt het op de clubwebsite. 'De voorbije weken zag Club te weinig het DNA van Club Brugge terug in het geleverde spel en het sportieve management is ervan overtuigd dat met de huidige kern betere resultaten mogelijk moeten zijn.'

Nick Hayen van Club NXT neemt tijdelijk over. 'Club Brugge gaat op zoek naar een nieuwe hoofdcoach met het oog op volgend seizoen. In tussentijd zal Nicky Hayen, hoofdcoach van Club NXT, overnemen. Hij zal hierin ondersteund worden door Michiel Jonckheere (hoofdcoach U18) en de overige huidige stafleden van Club A .'

Club Brugge staat momenteel vierde in het klassement en begint aan de play-offs met 26 punten. Blauw-zwart speelt nog wel de kwartfinales van de Conference League.