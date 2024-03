Casteels praat al over transfer én bestemming: "Nieuwe club voor het EK"

Koen Casteels is bezig aan zijn laatste maanden in loondienst van VfL Wolfsburg. De Rode Duivel beschikt over een aflopend contract en wil andere oorden opzoeken. Opent de status van Belgische nummer één op het EK nog meer deuren?

Het wordt volgend seizoen wennen als we naar een wedstrijd van VfL Wolfsburg zullen kijken. Koen Casteels verdedigt als sinds 2015 het doel van Die Wölfe. De 31-jarige doelman koos er zelf voor - geloof ons vrij: Wolfsburg deed er alles aan om zijn contract te verlengen - om na dit seizoen andere oorden op te zoeken.

Het wordt dan ook een héél belangrijke zomer voor Casteels. De achtvoudig Rode Duivel kan zich op het EK in de kijker spelen. We gaan er immers vanuit dat Thibaut Courtois geen plotse verschijning zal maken en dat Casteels de voorkeur zal krijgen op Matz Sels.

"Maar mogelijk heb ik al een nieuwe club voor de start van het EK", verrast Casteels in Het Laatste Nieuws. "Ik heb dat Europees kampioenschap niet nodig om me in de kijker te spelen. Met bijna driehonderd wedstrijden in de Bundesliga op de teller moeten de clubs me al kennen."

Sevilla FC is alvast concreet om de Limburgers naar Spanje te halen. "Mijn voornaamste bekommernis is een goed sportief project. Ik voel me nog heel goed en wil nog enkele jaren doorgaan. Maar laat ons zeggen dat de zon zeker mag schijnen op mijn volgende bestemming." (lacht)

Waar speelt Koen Casteels volgend seizoen?

"Wolfsburg was ideaal voor mijn gezin", besluit Casteels. "We wonen in een rustige wijk met veel jonge gezinnen. Ik kan me hier volledig op voetbal concentreren. Maar tegelijkertijd voel ik de nood om iets nieuws te ontdekken. Ik kijk dan ook uit naar mijn nieuwe uitdaging."