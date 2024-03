'Geheim' pact op laatste speeldag lekt uit: als de JPL niet wil meewerken doen de spelers het maar zelf

Drie van de vier matchen die om 18u30 gespeeld werden lagen omstreeks 18u51 een paar minuten stil. Telkens ging het om een blessureverzorging bij doelmannen. Toeval? Allerminst! De ploegen hadden onderling immers een afspraak gemaakt.

De ramadan is begonnen en de meeste ploegen hebben wel redelijk wat jongens die daaraan meedoen. Die mogen dus voor zonsondergang niet eten. De zon ging zondag onder om 18u51 en net dan kregen de drie doelmannen 'last'.

De Pro League had - in tegenstelling tot Nederland - beslist dat er geen moment zou zijn waarin de Moslims zich konden aansterken, maar de spelers zorgden daar dus zelf voor. Maarten Vandevoordt (Genk), Hervé Koffi (Charleroi) en Tobe Leysen (OH Leuven) vielen allemaal op hetzelfde moment tegen de grond.

Al was Koffi wel wat te vroeg, want Davy Roef maakte zich op dat moment ook gereed om 'last van zijn hamstrings' te krijgen. "We hadden afgesproken om het in minuut 25 te doen, maar Koffi leeft blijkbaar op een ander tijdschema", kon Roef ermee lachen.

Ook in de play-offs?

Ze maakten er dus geen geheim van dat er een pact was afgesloten. "Ik had mijn enkel verdraaid", zei Vandevoordt met een knipoog. "Nee, natuurlijk was het om de jongens die aan de ramadan meedoen wat krachtvoer te laten binnenspelen."

De ramadan duurt nog tot 9 april. Tegen dan gaat de zon wel al onder tegen 20u26. De komende weken wordt dat dus steeds later. Zien we nog dergelijke taferelen terug? Waarschijnlijk wel.

Al zal het niet meer zo opvallend zijn, want de wedstrijden van de play-offs worden op verschillende time slots gespeeld. Dat betekent ook dat jongens die een wedstrijd om 16u15 of om 18u30 spelen met een lege maag de match zullen moeten afwerken.