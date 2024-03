Is dit de laatste strohalm voor PSG om alsnog voor ommekeer te zorgen? Real Madrid komt met statement dat ervoor zorgt dat... Mbappé zijn droom moet opbergen

Gaat Kylian Mbappé volgend seizoen voor Real Madrid voetballen? Alle voetbalwaarnemers en transferspecialisten lijken het er alvast over eens te zijn. Maar voor die toptransfer moet de Fransman wel één van zijn grote dromen opbergen.

Kylian Mbappé gaf eerder al aan dat het zijn droom is om met Frankrijk het Europees kampioenschap te winnen in Duitsland om vervolgens met de Olympische selectie een gouden plak binnen te halen in Parijs. Maar is zo'n planning ook haalbaar?

De internationals vertrekken na het seizoen op stage om het EK voor te bereiden. Tussen de finale van het Europees kampioenschap en de start van de Olympische Spelen zitten amper tien dagen. Moeten we er nog bij zeggen dat de voorbereiding op het nieuwe seizoen al begonnen is als Mbappé ook dat tweede toernooi heeft afgewerkt?

© photonews

Ondertussen heeft Real Madrid zelfs al een officieel statement de wereld ingestuurd. "Omwille van gezondheidsredenen en om de sportieve integriteit te waarborgen kunnen spelers niet deelnemen aan het EK of aan de Copa America en volgens de Olympische Spelen. Die combinatie is om evidente redenen niet mogelijk met het op het seizoen 2024-2025.

En dat is dus een probleem voor Mbappé. We gaan er immers van uit dat De Koninklijke deze zomer de komst van het Franse goudhaantje zal aankondigen. De droom van de aanvaller is ongetwijfeld aan bod gekomen tijdens de contractonderhandelingen. Heeft Mbappé zijn droom opgegeven voor een toptransfer?

Niet bij Real Madrid, maar... wel bij PSG?

De denkwijze van Real Madrid is er dan wel eentje die alle Europese grootmachten zullen gebruiken. Al was er één club die voor Mbappé wél een uitzondering had willen maken. PSG was bereid om de sterspeler later aan het nieuwe voetbalseizoen te laten beginnen en dus tijdens de eerste weken van de Ligue 1 extra rust te gunnen. De Spaanse lokroep was te verleidelijk.